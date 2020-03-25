Путин не поедет в Петербург

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин решил не лететь в четверг, 26 марта, в Санкт-Петербург, где у него была запланирована встреча с предпринимателями.
Путин не поедет в Петербург
  • РИА Новости

«Встреча с предпринимателями, запланированная на завтра, состоится по плану, но пройдёт в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что в Москве запланировано участие главы государства в саммите G20, который пройдёт в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что заседание Совета при президенте по культуре и искусству с участием Путина, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, перенесли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить