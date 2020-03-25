Путин не поедет в Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин решил не лететь в четверг, 26 марта, в Санкт-Петербург, где у него была запланирована встреча с предпринимателями.

«Встреча с предпринимателями, запланированная на завтра, состоится по плану, но пройдёт в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что в Москве запланировано участие главы государства в саммите G20, который пройдёт в режиме видеоконференции.

Ранее стало известно, что заседание Совета при президенте по культуре и искусству с участием Путина, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, перенесли.