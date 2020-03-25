Путин не поедет в Петербург
- РИА Новости
«Встреча с предпринимателями, запланированная на завтра, состоится по плану, но пройдёт в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов», — приводит РИА Новости слова Пескова.
Он отметил, что в Москве запланировано участие главы государства в саммите G20, который пройдёт в режиме видеоконференции.
Ранее стало известно, что заседание Совета при президенте по культуре и искусству с участием Путина, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, перенесли.