В Петербурге перенесли заседание Совета по культуре с участием Путина
Заседание Совета при президенте по культуре и искусству с участием российского лидера Владимира Путина, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, перенесли. Об этом сообщил советник главы государства Владимир Толстой.
- РИА Новости
«Заседание перенесено», — приводит его слова ТАСС.
Новая дата будет объявлена позже.
Ранее сообщалось, что 26 марта Путин примет участие в экстренном саммите G20 по вопросу борьбы с коронавирусом. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции.
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