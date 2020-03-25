В Петербурге перенесли заседание Совета по культуре с участием Путина

Заседание Совета при президенте по культуре и искусству с участием российского лидера Владимира Путина, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, перенесли. Об этом сообщил советник главы государства Владимир Толстой.

РИА Новости

«Заседание перенесено», — приводит его слова ТАСС. Новая дата будет объявлена позже. Ранее сообщалось, что 26 марта Путин примет участие в экстренном саммите G20 по вопросу борьбы с коронавирусом. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции.