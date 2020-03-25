В Петербурге перенесли заседание Совета по культуре с участием Путина

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Заседание Совета при президенте по культуре и искусству с участием российского лидера Владимира Путина, которое должно было пройти в Санкт-Петербурге, перенесли. Об этом сообщил советник главы государства Владимир Толстой.
В Петербурге перенесли заседание Совета по культуре с участием Путина
  • РИА Новости

«Заседание перенесено», — приводит его слова ТАСС.

Новая дата будет объявлена позже.

Ранее сообщалось, что 26 марта Путин примет участие в экстренном саммите G20 по вопросу борьбы с коронавирусом. Мероприятие состоится в режиме видеоконференции.

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