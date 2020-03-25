В Севастополе запретили проведение массовых мероприятий до 12 апреля

И. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

До 12 апреля вводится запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и массовых мероприятий, а также выставочной, развлекательной и просветительской деятельности в помещениях с числом более 30 человек одновременно, курение кальянов в ресторанах, барах, кафе.

Кроме того, приостанавливается работа кружков и секций, дискотек, ночных клубов, бассейнов и фитнес-центров.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ленинградской области примут новые меры для профилактики распространения коронавируса.