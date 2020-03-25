В Оренбуржье рассказали о старте акции «Бессмертный полк. Музы вели в бой»
- РИА Новости
Как передаёт RIA56 со ссылкой на областное Министерство культуры, с 25 марта портал «Культура Оренбуржья» совместно с волонтёрами и подведомственными учреждениями будет рассказывать о военных подвигах оренбургских деятелей искусства.
Отмечается, что концертные бригады, которые в период военных действий поднимали дух бойцов, сыграли немалую роль в победе.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Республике Удмуртия вручили более 2,1 тыс. медалей в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.