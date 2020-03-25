Онищенко оценил вероятность распространения хантавируса

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко прокомментировал информацию о смерти мужчины из-за хантавируса в Китае.
Онищенко оценил вероятность распространения хантавируса
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

По его словам, опасения новой эпидемии, вызванной хантавирусом, беспочвенны.

«Не надо провоцировать панику, паникёров и так хватает. Конечно, хантавирус — это не рутинная инфекция, с которой мы встречаемся каждый день, но этот возбудитель давно известен и изучен», — заявил Онищенко в беседе с ФАН.

Он добавил, что хантавирус и коронавирус являются природно-очаговыми возбудителями, но пути заражения и течение болезни разные.

Парламентарий также подчеркнул, что от человека к человеку этот возбудитель не передаётся.

Ранее вирусолог, академик РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн в беседе с URA.RU прокомментировал возможную опасность хантавируса для человека.

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