В Татарстане перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании 14-летней дочери

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Жительница Нурлата предстанет перед судом по обвинению в истязании 14-летней дочери.
В Татарстане перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании 14-летней дочери
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявила помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Эльвира Газизова, мать систематически избивала девочку. Когда она в очередной раз подняла крик, дочь спряталась в ванной комнате. Она дождалась, пока женщина отвлечётся, и убежала из дома, позвонив бабушке.

Та обратилась в правоохранительные органы.

На предварительном следствии мать признала вину.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.

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