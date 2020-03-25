В Татарстане перед судом предстанет женщина, обвиняемая в истязании 14-летней дочери

Жительница Нурлата предстанет перед судом по обвинению в истязании 14-летней дочери.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявила помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Эльвира Газизова, мать систематически избивала девочку. Когда она в очередной раз подняла крик, дочь спряталась в ванной комнате. Она дождалась, пока женщина отвлечётся, и убежала из дома, позвонив бабушке.

Та обратилась в правоохранительные органы.

На предварительном следствии мать признала вину.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.