Томские университеты продлили дистанционное обучение до 30 апреля

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Совет ректоров вузов Томской области принял решение о продлении дистанционного обучения студентов до 30 апреля.
Томские университеты продлили дистанционное обучение до 30 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

«Коллегиально обсудив текущую эпидемиологическую ситуацию, которая развивается в штатном режиме в регионе, мы решили, тем не менее, что пока нет оснований для того, чтобы отменять существующие меры. Эта профилактика сегодня способствует нераспространению инфекции. Ректоры (вузов Томска), обсудив эту историю, приняли решение о продлении режима дистанционного обучения по 30 апреля», — заявил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ранее он также прокомментировал вероятность дистанционного проведения вступительных экзаменов в вузы Томска из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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