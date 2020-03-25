Томские университеты продлили дистанционное обучение до 30 апреля

Совет ректоров вузов Томской области принял решение о продлении дистанционного обучения студентов до 30 апреля.

Об этом сообщает портал vtomske.ru.

«Коллегиально обсудив текущую эпидемиологическую ситуацию, которая развивается в штатном режиме в регионе, мы решили, тем не менее, что пока нет оснований для того, чтобы отменять существующие меры. Эта профилактика сегодня способствует нераспространению инфекции. Ректоры (вузов Томска), обсудив эту историю, приняли решение о продлении режима дистанционного обучения по 30 апреля», — заявил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ранее он также прокомментировал вероятность дистанционного проведения вступительных экзаменов в вузы Томска из-за пандемии коронавирусной инфекции.