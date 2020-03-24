В СПбГУ заявили о переходе на дистанционное обучение
- @SaintPetersburgStateUniversity
Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на официальную группу вуза в социальных сетях, все студенты будут переведены на дистанционную форму обучения.
Согласно приказу первого проректора по учебной и методической работе, с 24 марта образовательные программы будут осуществляться только с применением дистанционных технологий.
Отмечается, что дисциплины, которые нельзя будет реализовать в удалённом режиме, перенесут на неопределённый срок.
Ранее глава проекта «Большой университет» Эдуард Галажинский в беседе с порталом vtomske.ru прокомментировал вероятность дистанционного проведения вступительных экзаменов в вузы Томска из-за пандемии коронавирусной инфекции.