В СПбГУ заявили о переходе на дистанционное обучение

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) в условиях распространения коронавирусной инфекции принял решение полностью отказаться от свободного посещения.

Как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на официальную группу вуза в социальных сетях, все студенты будут переведены на дистанционную форму обучения.

Согласно приказу первого проректора по учебной и методической работе, с 24 марта образовательные программы будут осуществляться только с применением дистанционных технологий.

Отмечается, что дисциплины, которые нельзя будет реализовать в удалённом режиме, перенесут на неопределённый срок.

Ранее глава проекта «Большой университет» Эдуард Галажинский в беседе с порталом vtomske.ru прокомментировал вероятность дистанционного проведения вступительных экзаменов в вузы Томска из-за пандемии коронавирусной инфекции.