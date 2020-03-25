В аэропорту Ставрополя установили бюст Суворова

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В международном аэропорту Ставрополя установили бюст полководца Александра Суворова.
В аэропорту Ставрополя установили бюст Суворова
  • © gubernator.stavkray.ru

Об этом сообщает pobeda26.ru.

В церемонии принял участие губернатор Владимир Владимиров.

Имя для аэропорта выбрали во время федерального конкурса «Великие имена России». За Суворова проголосовали 75% респондентов.

«Пусть каждый, кто прибывает на Ставрополье, знает, что Суворов — это один из «родителей» нашего города и нашего края», — заявил Владимиров.

В 2019 году портал «Юга.ру» сообщал, что в аэропорту Сочи состоялась церемония открытия бюста лётчика-космонавта Виталия Севастьянова.

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