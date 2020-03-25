В аэропорту Ставрополя установили бюст Суворова
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
В церемонии принял участие губернатор Владимир Владимиров.
Имя для аэропорта выбрали во время федерального конкурса «Великие имена России». За Суворова проголосовали 75% респондентов.
«Пусть каждый, кто прибывает на Ставрополье, знает, что Суворов — это один из «родителей» нашего города и нашего края», — заявил Владимиров.
В 2019 году портал «Юга.ру» сообщал, что в аэропорту Сочи состоялась церемония открытия бюста лётчика-космонавта Виталия Севастьянова.