В аэропорту Сочи открыли бюст лётчика-космонавта Севастьянова

В международном аэропорту Сочи состоялась церемония открытия бюста лётчика-космонавта Виталия Севастьянова, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу.

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Памятник расположен в атриуме аэровокзального комплекса. Его подарил автор проекта «Аллея российской славы», скульптор Михаил Сердюков. Создал бюст заслуженный скульптор России Анатолий Дементьев. Севастьянов — лётчик-космонавт, кандидат технических наук, дважды Герой Советского Союза. Совершил полёты в космос в 1970 и 1975 годах. Ранее kp.ru сообщал, что в одном из терминалов вылета новосибирского аэропорта Толмачёво открыли памятник маршалу авиации Александру Покрышкину.