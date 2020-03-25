Врач оценил степень риска заражения коронавирусом курильщиков

Доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров прокомментировал информацию о том, что курильщики и люди, употребляющие алкоголь, находятся в зоне риска заражения COVID-19 и могут тяжелее переносить болезнь.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что таких статистических данных не существует.

«Никаких доказательств его выводов нет и не может быть. Исследования по коронавирусу не проводились на эту тему», — отметил специалист.

По словам Гундарова, согласно данным профилактических программ за последние 50 лет, отказ от курения не снижает смертность от вирусов.

Ранее профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов в беседе с НСН заявил, что курильщики находятся в группе риска для любых респираторных инфекций.