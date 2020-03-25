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В Москве заявили об открытии гематологического корпуса Боткинской больницы

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В столичном Департаменте здравоохранения рассказали, что гематологический комплекс городской клинической больницы имени Боткина снова готов принимать пациентов после ремонта.
В Москве заявили об открытии гематологического корпуса Боткинской больницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт департамента.

«В корпусе круглосуточно работают 120 гематологических коек, установлено 1,1 тыс. единиц современного медицинского оборудования», — отметили в департаменте, уточнив, что новый корпус является основной клинической базой Московского городского гематологического центра.

По расчётам специалистов, в новом корпусе Боткинской больницы смогут проходить лечение около 6 тыс. пациентов в год.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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