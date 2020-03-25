В Москве заявили об открытии гематологического корпуса Боткинской больницы
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт департамента.
«В корпусе круглосуточно работают 120 гематологических коек, установлено 1,1 тыс. единиц современного медицинского оборудования», — отметили в департаменте, уточнив, что новый корпус является основной клинической базой Московского городского гематологического центра.
По расчётам специалистов, в новом корпусе Боткинской больницы смогут проходить лечение около 6 тыс. пациентов в год.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.