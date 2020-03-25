В Москве заявили об открытии гематологического корпуса Боткинской больницы

В столичном Департаменте здравоохранения рассказали, что гематологический комплекс городской клинической больницы имени Боткина снова готов принимать пациентов после ремонта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный сайт департамента.

«В корпусе круглосуточно работают 120 гематологических коек, установлено 1,1 тыс. единиц современного медицинского оборудования», — отметили в департаменте, уточнив, что новый корпус является основной клинической базой Московского городского гематологического центра.

По расчётам специалистов, в новом корпусе Боткинской больницы смогут проходить лечение около 6 тыс. пациентов в год.

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