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Эксперт оценил идею временно освободить россиян от уплаты услуг ЖКХ

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Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор прокомментировал идею освобождения россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.
Эксперт оценил идею временно освободить россиян от уплаты услуг ЖКХ
  • РИА Новости

В беседе с НСН он отметил, что жилищно-коммунальная система России находится в плачевном состоянии и даже временная отсрочка по платежам губительна.

«Не понимаю, какое отношение имеет эпидемия к оплате услуг ЖКХ. Получается, что человек, уходящий на больничный, тоже не должен платить? Это полный бред. Есть правило, согласно которому, сколько потребил человек, столько и должен платить», — подчеркнул Игорь Шпектор.

Он добавил, что услуги ЖКХ должны оплачиваться вне зависимости от карантина.

Ранее, как сообщало РИА Новости, депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT заявил о нецелесообразности освобождать от уплаты коммунальных платежей всех граждан поголовно.

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