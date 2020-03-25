В Госдуме оценили идею временной отмены коммунальных платежей

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с RT прокомментировал идею отменить коммунальные платежи на время карантинных мер из-за коронавируса.

«Граждане России по уровню доходов у нас абсолютно разные… И всех граждан поголовно освобождать от уплаты коммунальных платежей, я считаю, нецелесообразно… Если мы сегодня прекратим платить за жилищно-коммунальные услуги, то предприятия, в том числе региональные, окажутся без финансовых средств. И, как снежный ком, люди, работающие в отрасли, останутся без заработной платы, без доходов. И отрасль останется без доходов», — заявил Качкаев.

Депутат отметил, что вместо этого стоит рассмотреть возможность снижения планки субсидирования.

«Субсидирование у нас в среднем предусмотрено, что если ты тратишь 22% на коммунальные услуги, то сверх этого государство субсидирует. Возможно, стоит снизить планку: не 22%, а больше 10%. В Москве, например, предельный объём трат на ЖКХ 5%. То есть, если ты тратишь на жилищно-коммунальные услуги больше, чем 5% семейного дохода, то ты получаешь субсидии от правительства Москвы», — добавил он.

Ранее, как сообщало РИА Новости, депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантинных мер в связи с распространением коронавируса.