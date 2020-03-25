Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

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Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе заседания Совета Федерации, передаёт РИА Новости

По его словам, западные страны регулярно выдвигают в адрес России резонансные обвинения. Шойгу отметил, что в России такие обвинения подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, который регулярно проходит обучение за рубежом.

Он заявил, что активисты оппозиции пытаются проникать на военные объекты, «охотятся за родственниками и свидетелями, лезут в госпитали, на кладбища». Также, по его словам, оппозиционеры снимают входы и выходы из российских закрытых объектов и выкладывают записи в интернет. 

«Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», — заявил он.

Ранее Шойгу сообщил, что НАТО увеличило интенсивность воздушной разведки у границ России.

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