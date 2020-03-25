В АТОР оценили ситуацию в турбизнесе на фоне пандемии коронавируса

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила ситуацию в турбизнесе на фоне пандемии коронавируса.

В беседе с НСН она рассказала, что ежедневно в турагентства обращаются сотни тысяч граждан с вопросами о переносе и отмене поездок.

«Таким образом, сейчас туристический бизнес даже не думает о том, что будет через месяц или два», — отметила Ломидзе.

По её словам, из-за такого количества актуальных проблем с потребителями агентства и операторы занимаются в настоящее время только этим.

Ранее Ломидзе оценила перспективы туристического сезона в 2020 году.

ФАН сообщало, что стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.