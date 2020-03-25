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В Мурманской области разработают механизм подготовки специалистов для арктических проектов

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил региональному Минобразования разработать эффективный механизм целевой подготовки специалистов в региональных вузах для масштабных арктических проектов.
В Мурманской области разработают механизм подготовки специалистов для арктических проектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«Наша задача — сделать не только так, чтобы у ребят Мурманской области была возможность получить качественное образование на территории региона, но и чтобы мы также могли привлекать в Мурманск студентов из других регионов и Мурманск становился всё более студенческим городом», — подчеркнул Андрей Чибис на совещании с руководителями МГТУ и МАГУ.

Губернатор напомнил, что реализуемые в Заполярье крупные проекты обеспечат создание около 20 тыс. рабочих мест. 

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.

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