Песков рассказал о самочувствии Путина после посещения Коммунарки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин хорошо себя чувствует после посещения больницы в Коммунарке в Москве, где находятся пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом он сообщил журналистам.

«Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо», — сказал Песков на вопрос о самочувствии Путина.

Также Песков рассказал, что президент продолжает здороваться за руку со своими собеседниками. Таким образом он прокомментировал вопрос журналистов о том, почему Путин поздоровался за руку с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.

«Я не знаю почему, не могу вам объяснить, но президент здоровается за руку со своими собеседниками. Он продолжает это делать, естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции», — заявил он.

Ранее пациент больницы в Коммунарке рассказал о встрече с Путиным.

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке и поблагодарил руководство медучреждения за эффективную работу.