Песков рассказал о самочувствии Путина после посещения Коммунарки
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- РИА Новости
Об этом он сообщил журналистам.
«Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо», — сказал Песков на вопрос о самочувствии Путина.
Также Песков рассказал, что президент продолжает здороваться за руку со своими собеседниками. Таким образом он прокомментировал вопрос журналистов о том, почему Путин поздоровался за руку с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко.
«Я не знаю почему, не могу вам объяснить, но президент здоровается за руку со своими собеседниками. Он продолжает это делать, естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции», — заявил он.
Ранее пациент больницы в Коммунарке рассказал о встрече с Путиным.
24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке и поблагодарил руководство медучреждения за эффективную работу.