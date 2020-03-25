Пациент больницы в Коммунарке рассказал о встрече с Путиным

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Лежащий в больнице для пациентов с подозрением на COVID-19 в Коммунарке Дмитрий Гаркави рассказал о визите президента России Владимира Путина.
Пациент больницы в Коммунарке рассказал о встрече с Путиным
  • РИА Новости

«Сегодня ко мне приходил в палату Владимир Владимирович Путин вместе с Денисом Николаевичем Проценко — главным врачом больницы в Коммунарке. Они пробыли у меня совсем немного времени, оба, естественно, в защитных костюмах. С ними было немного народу, два-три человека ещё», — сказал Гаркави, который сам является врачом.

По его словам, визит главы государства стал неожиданностью: буквально за две минуты пришёл медбрат и сказал, что сейчас придёт президент.

«Спросил он, как я себя чувствую, всё ли хорошо, всё ли в порядке, делаются ли все тесты, которые необходимы. Я и Денис Николаевич отвечали на эти вопросы, это довольно быстро всё произошло. Денис Николаевич сказал, что вот, молодёжь, Telegram-канал, доктор санпросветом занимается даже в больничной койке. Владимир Владимирович сказал: «Ну и правильно, молодец, выздоравливай», — отметил Гаркави.

24 марта Путин посетил больницу в Коммунарке и поблагодарил руководство медучреждения за эффективную работу.

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