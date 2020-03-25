В Москве рассказали о видеоконсультациях для учеников 11 классов

Короткая ссылка
Московский центр качества образования подготовил для учеников 11 классов видеоконсультации по всем школьным предметам.
В Москве рассказали о видеоконсультациях для учеников 11 классов
  • Pixabay

Как сообщает сайт «Москва 24», с помощью видеоконсультаций можно ознакомиться со структурой экзаменационной работы, характеристиками и подходами к выполнению экзаменационных заданий ЕГЭ, а также найти подробный разбор самых сложных заданий.

«Все рекомендации, которые даются в роликах, основаны на многолетнем опыте экспертов-практиков. Мы уверены, что размещённые материалы помогут школьникам эффективно использовать оставшееся до экзаменов время», — приводит портал мэра и правительства Москвы слова начальника управления центра Татьяны Расташанской.

Отмечается, что видеоконсультации, которые проводят руководители и члены предметных комиссий столицы, доступны на сайте Московского центра качества образования, а также в онлайн-сервисе самопроверки «Мои достижения».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ФАН прокомментировал вероятность переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить