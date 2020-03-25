В Москве рассказали о видеоконсультациях для учеников 11 классов

Московский центр качества образования подготовил для учеников 11 классов видеоконсультации по всем школьным предметам.

Как сообщает сайт «Москва 24», с помощью видеоконсультаций можно ознакомиться со структурой экзаменационной работы, характеристиками и подходами к выполнению экзаменационных заданий ЕГЭ, а также найти подробный разбор самых сложных заданий.

«Все рекомендации, которые даются в роликах, основаны на многолетнем опыте экспертов-практиков. Мы уверены, что размещённые материалы помогут школьникам эффективно использовать оставшееся до экзаменов время», — приводит портал мэра и правительства Москвы слова начальника управления центра Татьяны Расташанской.

Отмечается, что видеоконсультации, которые проводят руководители и члены предметных комиссий столицы, доступны на сайте Московского центра качества образования, а также в онлайн-сервисе самопроверки «Мои достижения».

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с ФАН прокомментировал вероятность переноса сроков сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.