В Челябинске рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом в аэропорту

Вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала о новых мерах борьбы с коронавирусом в аэропорту.

По её словам, пассажиров, прибывающих из-за рубежа, будут встречать сотрудники транспортной полиции и отдельный автобус, который доставит прилетевших в пункт сдачи тестов на коронавирус.

«Такой порядок вводится с вечера 25 марта. В самолёты будут входить полицейские и сообщать прибывшим из-за границы, что им надлежит пройти в специальный автобус. На нём им предстоит следовать к месту особого досмотра. Всех их ждёт обязательное тестирование на коронавирус», — приводит URA.RU слова вице-губернатора.

Отмечается, что до конца марта из-за рубежа на Южный Урал должны вернуться до 70 тыс. туристов.

Ранее, как сообщало агентство «Крыминформ», в Крыму рассказали о мерах контроля на границе и в аэропорту.