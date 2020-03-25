У четырёх жителей Челябинской области подтвердили коронавирус

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Новосибирский центр «Вектор» подтвердил заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 у четырёх жителей Челябинской области. Об этом заявила заместитель губернатора региона Ирина Гехт.
У четырёх жителей Челябинской области подтвердили коронавирус
  • РИА Новости

«Сегодня ночью мы получили подтверждение в отношении четырёх граждан. То есть это как раз тот домашний очаг, который мы имели:  муж, жена, дочь и бабушка», — цитирует Гехт РИА Новости.

По её словам, пожилая женщина тяжелее переносит болезнь, но «тем не менее она вне зоны риска и уже даёт положительную динамику».

Также в области ожидают поступления результатов анализов на коронавирус ещё двух местных жителей, которые недавно вернулись из Чехии и Великобритании.

21 марта в Челябинской области выявили первый случай заражения коронавирусом. Вирус был зафиксирован у молодого человека, который вернулся из Испании.

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