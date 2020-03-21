В Челябинской области выявлен первый случай заражения коронавирусом

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В Челябинской области выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, она зафиксирована у молодого человека, который вернулся из Испании.
В Челябинской области выявлен первый случай заражения коронавирусом
  • РИА Новости

«Сегодня подтвердился первый случай заболевания коронавирусом в регионе. Это молодой человек из Миасса, который вернулся из поездки в Испанию. Сразу по приезде у него были взяты анализы, он был изолирован. Чувствует себя хорошо, болезнь протекает в лёгкой форме», — написал в Instagram глава региона Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что власти были к этому готовы.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что по состоянию на 20 марта было проведено 156 016 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

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