Жителей курильского острова Парамушир эвакуируют из-за угрозы цунами

Власти Сахалинской области сообщили об эвакуации на возвышенности жителей острова Парамушир из-за угрозы цунами после мощного землетрясения в Тихом океане.

«Жителей Северо-Курильска (на острове Парамушир. — RT) сейчас выводят на возвышенные места. В частности, организованно прошла эвакуация воспитанников дошкольного учреждения и школы», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Уточняется, что ситуация находится на личном контроле губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Ранее стало известно о тревоге цунами, которая была объявлена после мощного землетрясения у Курильских островов.