Подход волны цунами к Курильским островам ожидается в 07:04 мск
«По имеющейся информации, последствием землетрясения станет цунами, волна достигнет Курильских островов. По предварительным данным, ориентировочное время подхода волны цунами — 15:04 (07:04 мск. — RT)», — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Местных жителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи, а также от представителей органов власти.
Ранее в Северо-Курильском районе объявили тревогу цунами.
В 05:49 мск в 226 км юго-восточнее города Северо-Курильска в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2.