Подход волны цунами к Курильским островам ожидается в 07:04 мск

Подход к Курильским островам волны цунами, которая образовалась в результате мощного землетрясения в Тихом океане, ожидается в 07:04 мск.

«По имеющейся информации, последствием землетрясения станет цунами, волна достигнет Курильских островов. По предварительным данным, ориентировочное время подхода волны цунами — 15:04 (07:04 мск. — RT)», — говорится в сообщении Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Местных жителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями, поступающими по громкоговорящей связи, а также от представителей органов власти.

Ранее в Северо-Курильском районе объявили тревогу цунами.

В 05:49 мск в 226 км юго-восточнее города Северо-Курильска в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2.