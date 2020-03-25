Во Владивостоке введён режим повышенной готовности из-за коронавируса

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Во Владивостоке введён режим повышенной готовности в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции во Владивостоке ввели режим повышенной готовности», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Владивостока.

Уточняется, что в ближайшее время на территории города начнут работать изоляционные пункты «для временного размещения населения с подозрением на коронавирус».

Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова оценила ситуацию с коронавирусом.

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