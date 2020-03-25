Источник сообщил о штатной посадке всех «заминированных» бортов в России
«Самолёты, выполняющие рейсы из Москвы во Владивосток и Южно-Сахалинск, а также из Новосибирска в Москву, совершили штатные посадки в аэропортах назначения после ранее поступивших сообщений об угрозе взрыва. Маршруты следования они не меняли», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.
По данным агентства, все «заминированные» во вторник, 24 марта, самолёты в России приземлились в штатном режиме.
Ранее Московский аэропорт Шереметьево получил анонимное сообщение о «минировании» десяти самолётов.