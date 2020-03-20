Источник: в Шереметьево поступило сообщение о минировании трёх бортов

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В московский аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании трёх пассажирских самолётов, направляющихся в столицу из Владивостока, Уфы и Иркутска.
Источник: в Шереметьево поступило сообщение о минировании трёх бортов
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании трёх самолётов, летящих рейсами Владивосток — Москва, Уфа — Москва и Иркутск — Москва», — заявил источник.

17 марта неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в трёх пассажирских самолётах, которые вылетели из Москвы в Челябинск, Уфу и Иркутск.

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