Источник: в Шереметьево поступило сообщение о минировании трёх бортов

В московский аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании трёх пассажирских самолётов, направляющихся в столицу из Владивостока, Уфы и Иркутска.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании трёх самолётов, летящих рейсами Владивосток — Москва, Уфа — Москва и Иркутск — Москва», — заявил источник.

17 марта неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в трёх пассажирских самолётах, которые вылетели из Москвы в Челябинск, Уфу и Иркутск.