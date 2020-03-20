Источник: в Шереметьево поступило сообщение о минировании трёх бортов
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о минировании трёх самолётов, летящих рейсами Владивосток — Москва, Уфа — Москва и Иркутск — Москва», — заявил источник.
17 марта неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в трёх пассажирских самолётах, которые вылетели из Москвы в Челябинск, Уфу и Иркутск.