Число погибших из-за коронавируса в мире превысило 16 тысяч
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 372 757. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Reuters
От последствий заражения COVID-19 скончался 16 231 человек.
Ранее сообщалось, что в Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 погибли 743 человека.
Между тем отмечается, что прирост числа новых случаев снижается третий день подряд.
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