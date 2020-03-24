Число погибших из-за коронавируса в мире превысило 16 тысяч

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 372 757. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

От последствий заражения COVID-19 скончался 16 231 человек.

Ранее сообщалось, что в Италии за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 погибли 743 человека.

Между тем отмечается, что прирост числа новых случаев снижается третий день подряд.