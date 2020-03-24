Волонтёры Удмуртии объединились для оказания помощи во время пандемии коронавируса

Волонтёры Удмуртии объединились, чтобы оказывать помощь во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Сегодня очень важно объединить усилия всех — общественных организаций, партийцев, органов власти, активных неравнодушных граждан — и помочь тем жителям республики, кто нуждается в нашей поддержке», — заявил руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов на встрече ОНФ, «Молодой гвардии Единой России» и волонтёрских организаций.

По его словам, в первую очередь речь идёт о пожилых, которые в основном стараются сейчас избегать людных мест.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.