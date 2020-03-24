Волонтёры Удмуртии объединились для оказания помощи во время пандемии коронавируса

Короткая ссылка
Волонтёры Удмуртии объединились, чтобы оказывать помощь во время пандемии коронавируса.
Волонтёры Удмуртии объединились для оказания помощи во время пандемии коронавируса
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Сегодня очень важно объединить усилия всех — общественных организаций, партийцев, органов власти, активных неравнодушных граждан — и помочь тем жителям республики, кто нуждается в нашей поддержке», — заявил руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов на встрече ОНФ, «Молодой гвардии Единой России» и волонтёрских организаций.

По его словам, в первую очередь речь идёт о пожилых, которые в основном стараются сейчас избегать людных мест.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить