Волонтёры Удмуртии объединились для оказания помощи во время пандемии коронавируса
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
«Сегодня очень важно объединить усилия всех — общественных организаций, партийцев, органов власти, активных неравнодушных граждан — и помочь тем жителям республики, кто нуждается в нашей поддержке», — заявил руководитель администрации главы и правительства региона Сергей Смирнов на встрече ОНФ, «Молодой гвардии Единой России» и волонтёрских организаций.
По его словам, в первую очередь речь идёт о пожилых, которые в основном стараются сейчас избегать людных мест.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье запустили акцию взаимопомощи из-за ситуации с коронавирусом.