Эксперт дал рекомендации по дезинфекции гаджетов
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- РИА Новости
«Дисплеи устроены по-разному, и некоторые можно безвозвратно испортить спиртосодержащими средствами. Исключение — продукция Apple, которую можно аккуратно протирать 70%-ным раствором изопропилового спирта или раствором гипохлорита натрия», — заявил он в беседе с «Российской газетой».
Смартфоны, планшеты или ноутбуки желательно протирать салфетками для компьютерных мониторов, использовать гели и спреи для обработки электроники, а от жёстких салфеток и бумажных полотенец лучше отказаться из-за риска поцарапать экран.
Рекомендуется использовать безворсовые ткани или микрофибру, которые не должны быть слишком влажными.
«Помимо смартфонов и других гаджетов, которые мы всегда носим с собой, советуем внимательнее относиться и к чистоте рабочего стола. Вне зависимости от того, где вы работаете, дома или в офисе», — отметил Давыдов.
Он советует раз в день протирать клавиатуру, мышь, ноутбук и компьютер теми же специализированными средствами.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны на фоне ситуации с коронавирусом.