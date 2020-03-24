Эксперт дал рекомендации по дезинфекции гаджетов

Руководитель московского городского онлайн-сервиса по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» Михаил Давыдов дал рекомендации по дезинфекции гаджетов.

«Дисплеи устроены по-разному, и некоторые можно безвозвратно испортить спиртосодержащими средствами. Исключение — продукция Apple, которую можно аккуратно протирать 70%-ным раствором изопропилового спирта или раствором гипохлорита натрия», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Смартфоны, планшеты или ноутбуки желательно протирать салфетками для компьютерных мониторов, использовать гели и спреи для обработки электроники, а от жёстких салфеток и бумажных полотенец лучше отказаться из-за риска поцарапать экран.

Рекомендуется использовать безворсовые ткани или микрофибру, которые не должны быть слишком влажными.

«Помимо смартфонов и других гаджетов, которые мы всегда носим с собой, советуем внимательнее относиться и к чистоте рабочего стола. Вне зависимости от того, где вы работаете, дома или в офисе», — отметил Давыдов.

Он советует раз в день протирать клавиатуру, мышь, ноутбук и компьютер теми же специализированными средствами.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны на фоне ситуации с коронавирусом.