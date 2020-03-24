Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

«У нас официально подтверждён один случай заражения коронавирусом. Больной приехал из-за рубежа. Приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактировать», — написал Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, власти республики совместно с духовенством «приняли весь комплекс мер, рекомендованных федеральным центром».

Ранее стало известно, что в 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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