Кадыров рассказал о первом случае коронавируса в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике зафиксирован один случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«У нас официально подтверждён один случай заражения коронавирусом. Больной приехал из-за рубежа. Приняты все меры с целью установления лиц, с которыми он мог контактировать», — написал Кадыров в Telegram.

По словам Кадырова, власти республики совместно с духовенством «приняли весь комплекс мер, рекомендованных федеральным центром».

Ранее стало известно, что в 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.