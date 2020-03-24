Беглов поручил закрыть бассейны и фитнес-клубы в Петербурге

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о закрытии общественных бассейнов и фитнес-клубов города с 26 марта до 30 апреля 2020 года.
Беглов поручил закрыть бассейны и фитнес-клубы в Петербурге
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Как сообщает Nation News со ссылкой на официальный сайт Смольного, помимо спортивных объектов в Санкт-Петербурге приостановят работу музеи, театры и кино, а также аква- и зоопарки. 

Отмечается, что на время карантина предприятия общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах, прекратят оказание услуг.

Исключения составят рестораны, имеющие отдельный зал для обслуживания гостей. 

21 марта в Роспотребнадзоре по Москве сообщили, что в столице закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки.

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