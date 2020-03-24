Эксперт прокомментировал инициативу ограничить выдачу наличных в банкоматах

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Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов прокомментировал инициативу введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.
Эксперт прокомментировал инициативу ограничить выдачу наличных в банкоматах
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что такие рекомендации регулятора вполне обоснованы и оправданы на фоне пандемии коронавируса.

«Большинство аппаратов вообще не изменят режим работы. Зато такие меры существенно снизят риск распространения коронавируса через наличные деньги», — сказал эксперт.

Он также выразил мнение, что ЦБ серьёзно поддерживает банковскую систему России, в том числе обеспечивает её ликвидность.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал идею введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.

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