Глава Тамбова уйдёт на карантин после возвращения из Вьетнама

Глава Тамбова Наталия Макаревич, которая оказалась с дочерью во Вьетнаме во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, по возвращении домой будет находиться на карантине.

«После возвращения в Россию Наталия Владимировна, как сознательный гражданин, отправится на карантин — в соответствии с постановлением Роспотребнадзора», — приводит РИА Новости слова представителя администрации области.

Отмечается, что она вылетела на отдых в воскресенье, 15 марта, «когда ситуация с коронавирусной инфекцией как в нашей стране, так и во Вьетнаме была более благоприятной».

Макаревич была избрана главой Тамбова 16 сентября 2019 года депутатами городской думы.

Ранее сообщалось, что в Госдуме 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.