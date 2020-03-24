Глава Тамбова уйдёт на карантин после возвращения из Вьетнама
- © Администрация города Тамбов
«После возвращения в Россию Наталия Владимировна, как сознательный гражданин, отправится на карантин — в соответствии с постановлением Роспотребнадзора», — приводит РИА Новости слова представителя администрации области.
Отмечается, что она вылетела на отдых в воскресенье, 15 марта, «когда ситуация с коронавирусной инфекцией как в нашей стране, так и во Вьетнаме была более благоприятной».
Макаревич была избрана главой Тамбова 16 сентября 2019 года депутатами городской думы.
Ранее сообщалось, что в Госдуме 31 марта рассмотрят поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.