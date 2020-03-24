Эксперт оценила ситуацию на ипотечном рынке в России

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко прокомментировала ситуацию на российском рынке кредитования.

«Мы живём в новой реальности. Надо учитывать не только желания, которые были в начале года. Может быть, вы подбирали квартиры, ходили в банки, делали документы. Всё уже поменялось давным-давно. Нужно смотреть на сегодняшний день», — подчеркнула она в беседе с телеканалом «360».

По словам Ирины Радченко, некоторые банки в настоящий момент уже пересматривают проценты и сроки выданных решений кредитного комитета.

Однако, по мнению специалиста, заёмщики, которые находятся на финальной стадии взятия ипотеки, ещё могут успеть получить кредит на тех же условиях, что и раньше.

Она также добавила, что в настоящий момент банки гораздо жёстче стали подходить к процедуре одобрения заемщика из-за существующих проблем с занятостью населения в связи с коронавирусом.

Ранее директор брокерского департамента МИЭЛЬ Ирина Пешич в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости в России.