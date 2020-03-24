Эксперт прокомментировал идею ограничить выдачу наличных в банкоматах

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Директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов прокомментировал идею введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.
Эксперт прокомментировал идею ограничить выдачу наличных в банкоматах
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Речь идёт о банкоматах, где одновременно возможно и внесение средств, и выдача. В таких банкоматах деньги, которые внёс один человек, выдаются другому без предварительной санитарной обработки», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как пояснил эксперт, Всемирная организация здравоохранения предупредила, что деньги могут быть одним из источников распространения коронавируса.

Ситуацию с отказом от наличных и переходом к бесконтактной оплате также прокомментировали в пресс-службе сервиса «Яндекс.Заправки».

«В сегодняшней ситуации, когда из главных рекомендаций врачей — сократить взаимодействие с другими людьми, а ВОЗ рекомендует отказаться от наличных, бесконтактная оплата начинает играть важную роль. Даже во время карантина люди вынуждены передвигаться на автомобилях, такси работает в штатном режиме. С помощью сервиса бесконтактной оплаты заправок есть возможность сократить нежелательные контакты с окружающим миром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис «Яндекс.Заправки» в «Навигаторе» позволяет автомобилистам расплатиться за топливо, не выходя из машины.

«Для этого водителю необходимо заехать на АЗС сети, выбрать номер колонки и тип топлива. Тогда приложение позволит оплатить заправку привязанной к сервису банковской картой», — рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, в сервисе также можно найти ближайшую заправку с бесконтактной оплатой — достаточного остановиться у колонки, выбрать её в приложении и оплатить.

Ранее финансовый аналитик Владимир Левченко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал идею введения Центробанком ограничений на выдачу наличных банкоматами.

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