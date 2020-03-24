В Ставропольском крае рассказали о работе по расселению аварийных домов

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В Ставропольском крае рассказали о работе, направленной на расселение аварийных домов.
В Ставропольском крае рассказали о работе по расселению аварийных домов
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

В 2019 году новое жильё получили 54 человека. Они переехали из 17 аварийных помещений в Ставрополе. Вне программы переселили жителя Георгиевского округа.

В 2020 году министерство строительства и архитектуры региона намерено переселить 226 человек. В Ставрополе и Ессентуках участникам программы купят квартиры, в Георгиевском округе — построят дом.

«В Георгиевске заключён контракт на проектирование и строительство. Он уже проходит экспертизу», — заявил глава ведомства Валерий Савченко.

По его словам, здание должны построить к концу 2020 года.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о работе по расселению аварийных домов в 2020 году.

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