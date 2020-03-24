Психолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции семьям

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Психолог и психиатр Евгений Фомин рассказал о причинах семейных конфликтов в период самоизоляции.
Психолог дал рекомендации находящимся в самоизоляции семьям
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» он отметил, что в вынужденных обстоятельствах людям приходится круглосуточно взаимодействовать с близкими.

По его словам, в науке есть для этого специальный термин — «сенсорная депривация».

«Карантин или самоизоляция — это и есть та самая полная депривация. В этот момент происходит смещение акцентов внимания с внешнего мира на ваше ближайшее окружение. Вы начинаете замечать те вещи, которые вас раньше не беспокоили», — пояснил Фомин.

Он добавил, что проблему нужно искать не в окружающих, а внутри себя и разбираться с ней необходимо самостоятельно, не затрагивая близких.

Ранее кандидат психологических наук, семейный и детский психолог Наталья Искра в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала, как сохранить отношения в условиях самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

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