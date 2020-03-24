Бывшая сотрудница больницы предстанет перед судом по делу о смерти младенца в Ставропольском крае

Бывшая акушер-гинеколог Железноводской больницы предстанет перед судом по делу о смерти младенца.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным следователей, в ноябре 2018 года врач принимала тяжёлые роды у 31-летней женщины. Было назначено кесарево сечение. Решение приняли слишком поздно, и у роженицы начались осложнения. Ребёнок умер через полтора месяца.

Проведены судебно-медицинские экспертизы, проведены очные ставки, допрошены более 20 свидетелей.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Сахалинской области организовали проверку по факту гибели малолетнего ребёнка в ванне.