Бывшая сотрудница больницы предстанет перед судом по делу о смерти младенца в Ставропольском крае

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Бывшая акушер-гинеколог Железноводской больницы предстанет перед судом по делу о смерти младенца.
Бывшая сотрудница больницы предстанет перед судом по делу о смерти младенца в Ставропольском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным следователей, в ноябре 2018 года врач принимала тяжёлые роды у 31-летней женщины. Было назначено кесарево сечение. Решение приняли слишком поздно, и у роженицы начались осложнения. Ребёнок умер через полтора месяца.

Проведены судебно-медицинские экспертизы, проведены очные ставки, допрошены более 20 свидетелей.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Сахалинской области организовали проверку по факту гибели малолетнего ребёнка в ванне.

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