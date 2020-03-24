В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

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Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«В Республике Крым подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Установлено, что все заболевшие — жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран», — написал он в Facebook.

По его словам, четверо заболевших — члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на лайнере.

Ещё двое инфицированных прибыли из Литвы и Бельгии, проинформировал Аксёнов.

По последним данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом.

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