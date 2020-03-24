Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением ставок на кредиты

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Руководитель экономической программы Фонда Карнеги Андрей Мовчан прокомментировал ситуацию с повышением кредитных ставок некоторыми российскими банками.
Эксперт прокомментировал ситуацию с повышением ставок на кредиты
  • РИА Новости

По его мнению, спрос на ипотеку сократится из-за повышения ставок и сокращения доходов россиян. 

«Повышение ставки равносильно повышению цены. Когда растёт цена, падает спрос. Даже при условии того, что в экономике количество денег остаётся прежним. А с учётом того, что сейчас количество денег у населения будет сокращаться, спрос упадёт еще сильнее», — заявил экономист в беседе с URA.RU.

Экономист пояснил, что повышением кредитных ставок банки хотят обезопасить себя в связи с перспективой снижения доходов населения, связанного с нефтяным кризисом.

Он отметил, что большинство займов по ипотеке выданы с фиксированным процентом, то есть ставка по ним никак не изменится.

Ранее президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в беседе с НСН рассказал о причинах повышения ставок по кредитам в России.

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