В Москве похитили 46 коробок с медицинскими масками

На юге Москвы неизвестные похитили со склада 46 коробок с медицинскими масками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.

«С 18 на 19 марта неизвестные, повредив замки контейнера, который был арендован во Втором Нагатинском проезде, похитили 46 коробок с медицинскими масками и скрылись», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что производство медицинских масок в стране в первой половине апреля достигнет 5 млн штук в сутки.