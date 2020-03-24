В Москве похитили 46 коробок с медицинскими масками

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На юге Москвы неизвестные похитили со склада 46 коробок с медицинскими масками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Москвы.
В Москве похитили 46 коробок с медицинскими масками
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«С 18 на 19 марта неизвестные, повредив замки контейнера, который был арендован во Втором Нагатинском проезде, похитили 46 коробок с медицинскими масками и скрылись», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Отмечается, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что производство медицинских масок в стране в первой половине апреля достигнет 5 млн штук в сутки.

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