Психолог рассказал, как избежать стресса в ситуации с коронавирусом

Психолог-консультант, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов рассказал, как избежать стресса в ситуации с коронавирусом.

«Любой стресс имеет три стадии: активация, противостояние, истощение. Находясь долго в состоянии стресса, нервная система человека истощается, иммунитет ослабевает», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, нужно ограничить интерес к теме коронавируса, доверять только проверенным источникам.

Эксперт также советует находить время для любимых дел и хобби, чтобы отвлекаться. Ещё одна мера — физическая активность.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр Николай Говорин в беседе с ФАН дал рекомендации по сохранению психического здоровья в ситуации с коронавирусом.