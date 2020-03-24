Эксперт прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением

Президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников прокомментировал готовность педагогов к переводу образовательных учреждений на дистанционное обучение.

В беседе с kp.ru он отметил, что учителей необходимо структурированно обучать использованию новых инструментов.

«В текущем же моменте, я убеждён, педагоги справятся, поскольку и федеральные, и региональные институты развития образования будут оказывать всестороннюю методическую поддержку учителям. В этой работе будет задействована и наша академия «Просвещение», которая давно и серьёзно занимается повышением квалификации педагогов», — подчеркнул Михаил Кожевников.

Он добавил, что для эффективной организации дистанционного обучения необходимо системное взаимодействие всех заинтересованных сторон.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дистанционном обучении школьников в регионе.