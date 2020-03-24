В московских парках подготовили программу онлайн-развлечений

Столичные парки подготовили онлайн-развлечения, которые будут доступны на сайтах и официальных страницах парков в социальных сетях.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, лекции, виртуальные экскурсии, а также творческие и спортивные занятия для всей семьи будут доступны на сайтах и на официальных страницах в социальных сетях «Парка Горького», Сокольников, Московской усадьбы Деда Мороза и других.

Отмечается, что «Парк Горького» запустил цикл виртуальных экскурсий, парк «Кузьминки» подготовил цикл видеолекций.

Музей-усадьба «Кусково» представил онлайн-каталог, а парк «Северное Тушино» — виртуальную экскурсию.

В Московской усадьбе Деда Мороза, а также в Таганском парке пройдут мастер-классы в режиме реального времени.

Воронцовский парк подготовил онлайн-квест.

25 марта парк «Сокольники» проведёт прямой эфир с экологом Александрой Лавренко.

Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что в восьми парках столицы открылись бесплатные тематические фотовыставки.