В московских парках подготовили программу онлайн-развлечений
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Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы, лекции, виртуальные экскурсии, а также творческие и спортивные занятия для всей семьи будут доступны на сайтах и на официальных страницах в социальных сетях «Парка Горького», Сокольников, Московской усадьбы Деда Мороза и других.
Отмечается, что «Парк Горького» запустил цикл виртуальных экскурсий, парк «Кузьминки» подготовил цикл видеолекций.
Музей-усадьба «Кусково» представил онлайн-каталог, а парк «Северное Тушино» — виртуальную экскурсию.
В Московской усадьбе Деда Мороза, а также в Таганском парке пройдут мастер-классы в режиме реального времени.
Воронцовский парк подготовил онлайн-квест.
25 марта парк «Сокольники» проведёт прямой эфир с экологом Александрой Лавренко.
Ранее издание «Вечерняя Москва» сообщало, что в восьми парках столицы открылись бесплатные тематические фотовыставки.