Депздрав Москвы назвал причину смерти пациентки больницы в Коммунарке

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в московской Комманурке, страдала от онкологии, анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал отрицательный результат. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, тяжесть состояния была обусловлена терминальной стадией заболевания.

Пациентка поступила в медучреждение из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.

Как подчеркнули в ведомстве, тест на коронавирус, взятый прижизненно, был отрицательный.

Ранее главврач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что по данным на 24 марта на лечении состоят 412 человек, большинство с диагнозом «пневмония».

По его словам, за последние сутки были выписаны 70 граждан.