Депздрав Москвы назвал причину смерти пациентки больницы в Коммунарке

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Пожилая женщина, которая умерла в больнице в московской Комманурке, страдала от онкологии, анализ на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал отрицательный результат. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Депздрав Москвы назвал причину смерти пациентки больницы в Коммунарке
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, тяжесть состояния была обусловлена терминальной стадией заболевания.

Пациентка поступила в медучреждение из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. 

Как подчеркнули в ведомстве, тест на коронавирус, взятый прижизненно, был отрицательный.

Ранее главврач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что по данным на 24 марта на лечении состоят 412 человек, большинство с диагнозом «пневмония».

По его словам, за последние сутки были выписаны 70 граждан. 

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