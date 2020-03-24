Депздрав Москвы назвал причину смерти пациентки больницы в Коммунарке
- © Илья Питалев
- РИА Новости
«Пожилая женщина имела паллиативную стадию онкологического заболевания. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами», — говорится в сообщении.
Как отмечается, тяжесть состояния была обусловлена терминальной стадией заболевания.
Пациентка поступила в медучреждение из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны.
Как подчеркнули в ведомстве, тест на коронавирус, взятый прижизненно, был отрицательный.
Ранее главврач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что по данным на 24 марта на лечении состоят 412 человек, большинство с диагнозом «пневмония».
По его словам, за последние сутки были выписаны 70 граждан.