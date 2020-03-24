Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек

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За последние сутки из медицинского центра в московской Коммунарке выписали 70 человек. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
Из больницы в Коммунарке за сутки выписали 70 человек
  • РИА Новости

По его словам, по данным на 24 марта на лечении состоят 412 человек, из них с диагнозом пневмония — 156, с коронавирусом — 82.

Кроме того, к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключён один человек, а в отделении реанимации и интенсивной терапии лежат десять пациентов.

«За сутки поступило 29, выписано 70», — говорится в сообщении.

По состоянию на 23 марта в России было зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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