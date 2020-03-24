СК проверит данные о живущем на кухне в Москве ветеране

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил московским следователям проверить информацию о нарушении жилищных прав 94-летнего ветерана, который, по данным СМИ, проживает в Москве на кухне.
СК проверит данные о живущем на кухне в Москве ветеране
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте СК.

Как сообщает ведомство, ранее в СМИ появилась информация, что ветеран, проживающий со своей дочерью и двумя внучками, претендует на улучшение жилищных условий и вынужден жить на кухне своей однокомнатной квартиры.

«Председатель СК России поручил главному следственному управлению СК России по городу Москве доложить о ходе проведения доследственной проверки, организованной по факту нарушения жилищных прав ветерана», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что жителю Курганской области, ветерану Великой Отечественной войны Петру Жукову выделили квартиру после вмешательства следователей.

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