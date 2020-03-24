Эксперты заявили о снижении накоплений россиян в 2019 году

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Специалисты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza оценили объёмы накоплений россиян в 2019 году.
Эксперты заявили о снижении накоплений россиян в 2019 году
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования, среднестатистический россиянин в 2019 году мог ежемесячно откладывать 6,6 тыс. рублей, или 18,8% своего дохода, и это самый низкий показатель за четыре года. 

Отмечается, что наибольшую часть заработка сохраняет население Чукотского и Ненецкого автономных округов — 62 и 61%, или 50,6 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно. В Ямало-Ненецком округе у жителей остаётся 50% — 44,8 тыс. рублей.

Пятёрку замыкают Магадан (20,9 тыс. рублей) и Москва (17,7 тыс. рублей). 

По данным аналитиков, меньше всего средств на сбережения оставалось у жителей Ставропольского и Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Новгородской и Тюменской областей, а также в Бурятии. 

Эксперты полагают, что из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть ситуация может в дальнейшем усугубиться.

Ранее URA.RU сообщало, что 69% жителей Тюменской области недовольны своей зарплатой.

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